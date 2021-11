Klimabilanz: Hamburg verringert CO2-Ausstoß Stand: 16.11.2021 10:54 Uhr Hamburg hat seine Klimabilanz in Sachen CO2-Ausstoß verbessert. Den größten Anteil daran hat die Industrie. Das geht aus den neuesten Zahlen vom Statistikamt Nord hervor.

Im Jahr 2019 wurden gut 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger in die Hamburger Luft geblasen als im Vorjahr. Ein Rückgang von knapp 7,6 Prozent. Betrachtet man die einzelnen Bereiche, dann stehen der Straßen- und der Luftverkehr schlecht da; die Zahlen stiegen hier an. Ganz anders sieht es dagegen in den Bereichen Haushalte, Handel, Dienstleistungssektor und Kleingewerbe aus. Hier verzeichnet die Bilanz einen Rückgang um über zehn Prozent.

AUDIO: Hamburg verbessert seine Klimabilanz (1 Min) Hamburg verbessert seine Klimabilanz (1 Min)

Umweltsenator sieht Hamburg auf dem richtigen Weg

Ähnlich sieht es bei der Industrie aus. "Während andere noch demonstrieren und fordern, machen wir unsere Hausaufgaben", sagt Matthias Boxberger vom Hamburger Industrieverband stolz. 10,5 Prozent weniger, 463.000 Tonnen. Das reiche aber nicht, "wir werden entschieden weitermachen", verspricht Boxberger. Insbesondere die Nutzung von grünem Wasserstoff sei ein zentraler Baustein.

Auch Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sieht Hamburg auf dem richtigen Weg. Der Ausbau der erneuerbaren Energien zeigt ebenso Wirkung wie zum Beispiel bessere Gebäudedämmung.

