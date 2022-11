Klimabeirat: Hamburger Senat tut zu wenig für Klimaschutz Stand: 07.11.2022 10:54 Uhr Der Hamburger Klimabeirat hat die bisherigen Klimaschutzbemühungen des Senats kritisiert.

"Da sind umgehend erheblich mehr Anstrengungen notwendig, sonst erreichen wir die Klimaschutzziele nicht", attestiert die Vorsitzende des Klimabeirats, Daniela Jacob. Teilweise habe der Senat zwar Ziele erreicht, wie zum Beispiel zwischen 2013 und 2020 rund zwei Millionen CO2 einzusparen. Aber optimal sei die Arbeit des Senats noch nicht, so Jacob. So fehlten konkrete Daten für die letzten beiden Jahre. Außerdem müssten Klimaschutz und Klimaanpassung stärker ineinandergreifen.

Senat soll konkreter bei Klimaberichten werden

Auch sollte der Senat künftig deutlich konkreter in den Zwischenberichten werden, zum Beispiel bei den Themen Hitzevorsorge, Entsiegelung von Flächen und Hochwasserschutz. Unklar sei auch immer noch, wer in der Verwaltung eigentlich für was in Sachen Klimaschutz und -anpassung zuständig ist.

Die 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen zu dem Schluss: Der Senat muss sich sehr viel ambitionierter in der Klimapolitik aufstellen. Der Klimabeirat bot dafür seine Unterstützung an.

Was ist der Hamburger Klimabeirat? Den Klimabeirat gibt es seit April 2021 in Hamburg. Er soll den Senat als unabhängiges wissenschaftliches Gremium bei der Umsetzung des Hamburger Klimaschutzgesetzes und des Hamburger Klimaplans beraten und Impulsgeber bei der Klimapolitik sein. Der Klimabeirat besteht aus 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. Die Zusammensetzung erfolgt für fünf Jahre durch den Senat. Der Klimabeirat tagt mindestens zweimal jährlich. (Quelle: Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft)

Klimaziele sollen verschärft werden

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hatte am vergangenen Dienstag einen Zwischenbericht zum Klimaplan vorgelegt und angekündigt, in den kommenden Monaten die Klimaziele zu verschärfen. Bis 2030 sollen 70 Prozent aller CO2-Emissionen eingespart werden, deutlich mehr als bis jetzt vorgesehen. Das geplante neue Hamburgische Klimaschutzgesetz mit verschärften Klimazielen soll laut Kerstan bis zum kommenden Sommer stehen.

