Stand: 13.05.2022 10:23 Uhr Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Altona

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Kellerbrand in Altona ausgerückt. Dort brannte es in einem Recyclingraum eines zwölfgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Scheplerstraße. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist unbekannt. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 11:00