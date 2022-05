Katzenbabys in Plastiktüte ausgesetzt: Zeugen gesucht Stand: 18.05.2022 21:28 Uhr In Rahlstedt sind drei Katzenbabys in einer Plastiktüte vor einem Supermarkt ausgesetzt worden. Nun sucht der Hamburger Tierschutzverein nach Hinweisen und Zeuginnen oder Zeugen.

Am Donnerstagmorgen hatten Reinigungskräfte die erst vier Wochen alten Katzenbabys in einem Einkaufswagen vor dem Penny-Markt im Hegeneck in Rahlstedt entdeckt. Die Plastiktüte war mit einer Wolldecke ausgekleidet. Nun werden sie im Tierheim Süderstraße versorgt.

Bei den drei Katzenbabys handelt es sich nach Angaben des Tierschutzvereins um Europäisch-Kurzhaar-Kitten. Zwei Kätzchen sind weiblich, eines ist männlich.

Tierschutzverein bittet um Hinweise

Der Tierschutzverein bittet um Hinweise, wer die Tiere ausgesetzt haben könnte: Montags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr unter 040 211106-25 oder jederzeit per E-Mail an tierschutzberatung@hamburger-tierschutzverein.de. Das Aussetzen von Tieren kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

