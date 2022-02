Jungfernfahrt: "AIDAcosma" hat Hamburg verlassen Stand: 26.02.2022 19:32 Uhr Das neueste Schiff der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises ist am Samstagabend von Hamburg aus zur Jungfernfahrt gestartet: Die 337 Meter lange "AIDAcosma" ist nach dem Schwesterschiff "AIDAnova" das zweite der Reederei, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird.

Die erste Reise startete am Kreuzfahrtterminal Steinwerder mit 60 Prozent Auslastung. Die "AIDAcosma" fährt nach Southampton (Großbritannien), Cherbourg (Frankreich), Zeebrügge (Belgien) und über Rotterdam (Niederlande) zurück nach Hamburg. Am 9. April soll das Schiff dann in der Hansestadt getauft werden.

Die "AIDAcosma" gehört wie die "AIDAnova" zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der "Helios"-Klasse, die der amerikanische Aida-Mutterkonzern Carnival bei den Meyer-Werften in Auftrag gegeben hatte.

Antrieb mit weniger Schadstoffen

LNG-Antriebe gelten in der Schifffahrt als Brückentechnologie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Im Vergleich zu den immer noch vorherrschenden Dieselantrieben stoßen LNG-Antriebe 15 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus. Stickstoff und Feinstaub werden fast vollständig vermieden.

Was ist LNG? LNG ist die Abkürzung für Liquefied Natural Gas. Es ist der derzeit schadstoffärmste fossile Brennstoff, der in der Schifffahrt einsetzbar ist. Das Erdgas wird auf minus 162 Grad Celsius gekühlt und damit verflüssigt. Dadurch kann es unabhängig von Pipelines in großen Mengen auf Tankern transportiert werden. Mit LNG werden Stick- und Kohlendioxid in den Abgasen der Schiffe deutlich verringert. Der Ausstoß von Schwefeloxiden und Rußpartikeln wird ganz vermieden. Allerdings sind die Investitionskosten für ein Schiff mit einem zusätzlichen LNG-Motor um 20 bis 30 Prozent höher als für einen herkömmlichen Schiffsantrieb.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.02.2022 | 19:30 Uhr