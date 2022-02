Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen den Ukraine-Krieg Stand: 27.02.2022 14:13 Uhr Am Sonntag haben erneut Hunderte Menschen in Hamburg gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Rathaus, an dem die ukrainische Flagge gehisst war.

Mehr als 500 Menschen protestierten am Sonntagmittag auf dem Rathausmarkt. Unter großem Applaus der Menge spielten Musikerinnen und Musiker die ukrainische Nationalhymne, die "Ode die an Freude" aus der 9. Sinfonie Beethovens und das Lied "Imagine" von John Lennon. Viele ukrainische Fahnen waren zu sehen. Auf Schildern waren Texte wie "Hände weg von der Ukraine" und "Make love not war" zu lesen.

Demo war eigentlich abgesagt worden

Nach Polizeiangaben war die geplante Versammlung - wohl unbemerkt von den Demonstrierenden - von der Anmelderin abgesagt worden. Die Veranstaltenden wollten sich stattdessen dem Ukraine-Protest in Berlin anschließen, wie NDR 90,3 berichtete. Um die Demo in Hamburg dennoch durchführen zu können, hat sich laut Polizei einer der Musiker kurzfristig als neuer Anmelder zur Verfügung gestellt.

