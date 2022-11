Hunderte demonstrieren in Hamburg für die Menschen im Iran Stand: 12.11.2022 16:17 Uhr In der Hamburger Innenstadt Hamburg sind am Sonnabend wieder Hunderte Menschen auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto "Solidarität mit den Protestierenden im Iran!" zogen nach Angaben der Polizei rund 500 Teilnehmende von der Sternschanze über das Schulterblatt bis zum Neuen Pferdemarkt. "Nieder mit der iranischen Regierung!", stand auf einem Plakat, auf einem anderen war der rot-blaue Schriftzug "Frauen, Leben, Freiheit" zu lesen. Redner und Rednerinnen bezeichneten die iranische Regierung als Diktatur. Ein freies, selbstbestimmtes Leben sei im Iran nicht möglich.

Weitere Demo vom Verein UMEHR

Am Nachmittag startete bei der Kunsthalle am Glockengießerwall ein weiterer Demonstrationszug mit Hunderten Teilnehmenden in Richtung Jungfernstieg. Dessen Motto lautete "Freunde der Demokratie sagen Nein danke: Frieren, Pleiten, Impfpflicht". Der Verfassungsschutz hatte zuvor vor einer Teilnahme an dieser Kundgebung gewarnt. Veranstalter sei der vom Verfassungsschutz beobachtete Verein UMEHR.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.11.2022 | 16:00 Uhr