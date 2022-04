"Housing First": Neues Hilfsangebot für Wohnungslose in Hamburg Stand: 11.04.2022 15:42 Uhr Mit einem neuen Modellprojekt soll in Hamburg ein weiterer Ansatz zur Hilfe für Wohnungslose erprobt werden.

Um Obdachlosigkeit zu bekämpfen, startet Hamburg das Modellprojekt "Housing First", das heißt übersetzt "Wohnen zuerst". Zunächst für drei Jahre sollen 30 Wohnungen an obdachlose Menschen vermittelt werden, wie die Sozialbehörde am Montag ankündigte. Damit soll eine sichere Unterbringung gewährleistet werden, damit in der Folge weitere Hilfen greifen können. Insgesamt stehen 880.000 Euro für das Projekt bereit. Dieses soll wissenschaftlich begleitet werden.

Für Menschen, die bisher nicht erreicht werden konnten

Das Projekt richte sich gezielt an Menschen, die seit langer Zeit ohne Wohnung sind und aufgrund multipler Problemlagen über das bisherige Wohnungslosenhilfesystem nicht erreicht werden konnten, so die Behörde. "Indem sie eine feste Wohnung haben, sollen sie sich erholen können, gesund werden und in eine Situation gelangen, in der sie Unterstützungsleistungen annehmen können", heißt es in einer Mitteilung.

"Unser Ziel ist es, damit weiteren Menschen zu ermöglichen, das Leben auf der Straße hinter sich zu lassen", erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Im Rahmen des Projekts sollen für bis zu 30 Haushalte Wohnungen vermittelt werden. Die Vermittlung und die begleitende Unterstützung der Obdachlosen übernimmt ein Trägerverbund aus Diakonischem Werk, der Benno und Inge Behrens-Stiftung und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost.

Idee stammt aus den USA

Die Idee von "Housing First" im Kampf gegen Wohnungslosigkeit stammt aus den USA. Dort wurde der Ansatz Anfang der 1990er-Jahre entwickelt. Heute wird "Housing First" in mehreren US-Städten erfolgreich praktiziert.

