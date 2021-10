Hochhaus-Brand im 15. Stockwerk in Farmsen-Berne Stand: 16.10.2021 16:01 Uhr In einem Hochhaus in Farmsen-Berne ist am Sonnabendmorgen ein Feuer im obersten Stockwerk ausgebrochen. Wegen der Stahlbetondecken im Haus blieb das Feuer begrenzt. Gefahr für die Menschen im Haus bestand nach Aussage der Feuerwehr nicht.

Im obersten Stockwerk des Hochhauses im Birckholtzweg stellten Hausbewohner und Hausbewohnerinnen Rauchentwicklung im obersten Stockwerk fest und riefen am Sonnabendmorgen die Feuerwehr zu Hilfe. Zwei Löschzüge der Hamburger Feuerwehr rückten an. In dem Dachgeschoss des 15 Stockwerke hohen Hauses befinden sich Verschläge, in denen die Mietparteien Lagerräume haben. Dort hatten Unrat und Möbel Feuer gefangen.

AUDIO: Brand in Hochhaus in Farmsen-Berne (1 Min)

Türen mussten aufgesägt werden

Weil die Verschläge mit Brandschutztüren gesichert waren und Schlüssel fehlten, musste die Feuerwehr bei ihrem Einsatz auf der Suche nach dem Brandherd Türen aufsägen. Laut Feuwerwehrsprecher Jan Ole Unger bestand aber für die Menschen im Haus keine Gefahr, weil die Stahlebtondecken des Hauses einen wirksamen Feuerschutz boten. Nur die 14. Etage direkt unter dem Brand wurde sicherheitshalber geräumt. Der Einsatz der Feuerwehrkräfte dauerte fünfeinhalb Stunden. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

