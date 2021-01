Hilfe für Kultur und Clubs: Sammelalbum mit Hamburger Promis Stand: 26.01.2021 08:53 Uhr Hamburger Prominente mit "Schnutenpullis" als Klebebildchen für einen guten Zweck: In der Hansestadt gibt es jetzt ein ganz besonderes Panini-Sammelalbum.

Dafür haben sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Panikrocker Udo Lindenberg, Bischöfin Kirsten Fehrs ebenso mit Maske fotografieren lassen wie Fernsehkoch Tim Mälzer, Musiker Jan Delay, Moderator Tobi Schlegl und zahlreiche weitere Prominente aus den Bereichen Musik, Medien, Sport und Politik.

Unterstützung für Kultur-, Klub- und Kunstszene

Das Ziel: Mit dem Erlös des Sammelalbums wollen die Initiatoren der Hamburger Kultur-, Klub- und Kunstszene durch die Corona-Krise helfen. Die "Promis, Herzensmenschen und Superstars" der Hansestadt hätten sich dabei nicht lang bitten lassen, sagte Heftmacher Oliver Wurm. "Wir sind wirklich stolz, dass wir das im großen Team so umsetzen konnten. Das ist gerade in diesen Zeiten einfach ein wahnsinnig tolles Zeichen", ergänzte sein Kollege Alexander Böker. Die Charity-Sonderediton trägt dementsprechend auch das Motto "#TeamHamburg-Album".

2,5 Millionen Aufkleber

50.000 Alben und 2,5 Millionen Aufkleber sind über Weihnachten durch die Original-Panini-Druckmaschinen in Italien gelaufen. Das Panini-Sammelalbum des Hamburger Unternehmens "Juststickit!" von Böker und Wurm ist seit Dienstag an den Kiosken in und um Hamburg sowie online erhältlich. Ein Album kostet zwei Euro, ein Tütchen mit fünf Stickern 0,80 Euro.

Kulturschaffende können sich bewerben

Die Druckkosten haben rund 20 Marken und Unternehmen der Stadt übernommen, die dafür ebenfalls einen Sticker im 36-seitigen Heft bekommen haben. Damit können Sammelfans insgesamt 240 Bildchen kleben. Der gesamte Gewinn soll über den Verein MenschHHamburg verteilt werden. Ein 15-köpfiges Gremium soll dabei sicherstellen, dass das Geld an den richtigen Stellen ankommt. Kulturschaffende, die in den Genuss eines Teils des Sammelalbum-Geldes kommen wollen, können sich darum bewerben.

