Stand: 18.08.2020 10:30 Uhr "Harry Potter": Premiere in Hamburg auf 2021 verschoben

Die für den Oktober dieses Jahres geplante Deutschland-Premiere des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" im Mehr! Theater in Hamburg ist wieder verschoben worden. Grund sind die Corona-Auflagen auf der Bühne, hinter der Bühne und für das Publikum. Die Premiere soll nun am 11. April 2021 stattfinden, wie Mehr-BB Entertainment am Dienstag mitteilte.

"Harry Potter" in Hamburg: Sicherheit vor zeitigen Start

"Leider erlauben es uns die Bestimmungen der Stadt Hamburg zur Eindämmung des Coronavirus derzeit noch nicht, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen“, bedauerte Maik Klokow, CEO und Produzent der Mehr-BB Entertainment die erneute Verschiebung der Deutschland-Premiere. Die Sicherheit und Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie des Ensembles hätten höchste Priorität. Das Risiko, den Spielbetrieb nach der Premiere wegen steigender Infektionszahlen wieder unterbrechen zu müssen, sei in den letzten Tagen deutlich gestiegen.

Tickets für "Harry Potter und das verwunschene Kind" bleiben gültig

Alle bereits gekauften Tickets behalten laut Mitteilung ihre Gültigkeit. Die Betroffenen sollen Gutscheine erhalten, die für Vorstellungen ab Frühjahr 2021 eingetauscht werden können.

Ursprünglich war die Deutschland-Premiere des Theaterstücks sogar für den März dieses Jahres geplant. Sie wurde aber nach einigen Voraufführungen in letzter Sekunde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

