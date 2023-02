Hapag-Lloyd will Aktionären Rekord-Dividende auszahlen Stand: 08.02.2023 11:19 Uhr Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd schüttet nach einer Rekord-Bilanz mehr als elf Milliarden Euro an die Aktionärinnen und Aktionäre aus. Davon profitiert auch die Stadt Hamburg.

Sie kann mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro rechnen. Denn der Vorstand von Hapag-Lloyd will die Dividende auf 63 Euro je Aktie annähernd verdoppeln, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Für 2021 gab es noch eine Dividende in Höhe von 35 Euro je Aktie.

Hapag-Lloyd mit Rekord-Bilanz für 2022

Das Ergebnis von Hapag-Lloyd vor Zinsen und Steuern war im vergangenen Jahr auf 17,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Grund: Während der Corona-Pandemie waren die Preise für Container-Transporte auf See durch die Decke gegangen.

Aktionär Kühne bekommt mehr als drei Milliarden Euro

Wenn die Reederei in diesem Jahr wie geplant mehr als 1,5 Milliarden Euro an die Stadt Hamburg überweist, dann hat diese deutlich mehr zurückbekommen, als sie vor mehr als zehn Jahren für die Hapag-Lloyd-Anteile bezahlt hat. Und zwar allein an Dividende. Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne, einer der reichsten Deutschen, kassiert von Hapag-Lloyd für 2022 rund 3,3 Milliarden Euro Dividende, wenn die Pläne umgesetzt werden. Die gleiche Summe geht an den südamerikanischen Großaktionär CSAV.

Habben Jansen: "Die Party ist vorbei"

Für dieses Jahr rechnet Hapag-Lloyd aber wieder mit normalen Geschäften. Erst vor wenigen Tagen hatte Vorstandschef Rolf Habben Jansen gesagt: "Die Party ist vorbei. Jetzt müssen wir wieder um jede Box kämpfen, um unsere Schiffe voll zu bekommen."

