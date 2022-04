Hamburgs Sportvereine hoffen auf Rückkehr der Mitglieder

Stand: 01.04.2022 07:42 Uhr

In keinem anderen Bundesland haben die Breitensportvereine während der Corona-Pandemie mehr Mitglieder verloren als in Hamburg. Zum ersten Mal seit 15 Jahren war die Zahl in der Stadt auf unter 500.000 gesunken. Jetzt kehren die Sportlerinnen und Sportler langsam wieder zurück.