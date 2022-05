Hamburger wünschen sich laut Studie mehr Natur in der City Stand: 18.05.2022 07:59 Uhr Die Hamburger Bevölkerung will mehr Natur in den Stadtteilen. Das zeigt eine große Umfrage des Immobilienexperten DC Developments.

Ein Stückchen Dorf in der Großstadt - das wünschen sich die Hamburgerinnen und Hamburger. 58 Prozent hätten gerne einen Wald oder Park in der Nachbarschaft. Weitere Träume nennt Lothar Schubert, Gesellschafter von DC Developments: "In Hamburg wollen die Leute den sozialen Zusammenhalt haben. Und sie wollen den bewussten Umgang mit der Natur - da ist Hamburg ganz weit vorne. Aber sie wollen auch Ruhe und gemeinschaftliche Orte."

Carsharing-Stationen für Befragte nicht so wichtig

Ein Dorfplatz zum Klönen - das ist der Wunsch nach zwei Jahren Corona. "Aber auf Mobilität wird noch nicht so geachtet", sagt Schubert. Carsharing- und Radleihstationen gehören nur für jeden fünften der befragten Hamburgerinnen und Hamburger zum perfekten Quartier.

Der Abbau von Parkplätzen mache sogar manchen Immobiliendeal kaputt, so Schubert: "Das kommt vor, dass deswegen nicht gekauft oder gemietet wird." Ganz so große Ökomuffel sind die Hamburgerinnen und Hamburger aber doch nicht: Ein Drittel findet CO2-neutrale Gebäude wichtig. Das Institut Civey hat dazu bundesweit mehr als 10.000 Menschen befragt.

