Hamburger Verfassungsschutz nimmt auch "Corona-Leugner" in den Blick

Verfassungsschutz nimmt auch "Corona-Leugner" in den Blick Stand: 30.03.2021 14:25 Uhr

Neben völlig legitimer Kritik an den Maßnahmen der Regierenden werde von Teilen der Szene der demokratische Staat, seine Repräsentanten und Institutionen als solche abgelehnt, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2020. Solche Gruppierungen würden als Verdachtsfälle eingestuft. Grote warnte vor einem neuen verschwörungsideologischen, staatsgefährdenden, verfassungsschutzrelevanten Extremismus, der in naher Zukunft zur Herausforderung für die Demokratie werden könne.

Links- und rechtsextremisten im Blick

Der Verfassungsschutz stellte dem Senator zufolge im vergangenen Jahr auch einen Anstieg bei der Zahl der Rechtsextremisten in der Stadt auf jetzt 380 fest. Dieser Zuwachs ergebe sich zum größten Teil aus 40 neu erfassten Anhängern des von der AfD als aufgelöst erklärten extremistischen sogenannten Flügels. Mit 1.270 Linksextremisten, davon fast drei Viertel gewaltorientiert, bleibe Hamburg auch eine Hochburg des militanten Linksextremismus. Außerdem gebe es mit mehr als 1.600 Anhängern eine vergleichsweise starke islamistische Szene.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2021 | 16:00 Uhr