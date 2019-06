Stand: 13.06.2019 10:29 Uhr

Hamburger Tanker offenbar von Torpedo getroffen

Im Golf von Oman sind zwei Tanker möglicherweise nach einem Angriff in Brand geraten. Die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement teilte am Donnerstag in Singapur mit, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei bei einem mutmaßlichen Angriff beschädigt worden. Das Schiff sei evakuiert worden, eines der 21 Besatzungsmitglieder sei leicht verletzt worden, erklärte ein Sprecher NDR 90,3.

Explosives Methanol an Bord

Die "Kokuka Courageous" hat hochexplosives Methanol an Bord und war auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur. Am Morgen befand sich das Schiff rund 14 Meilen, also etwa 25 Kilometer von der iranischen Küste entfernt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen hat mindestens ein Torpedo das Schiff auf der Steuerbordseite getroffen.

Zweites Schiff vermutlich von Torpedo auch getroffen

Bei dem anderen Tanker soll es sich Schifffahrtskreisen zufolge um einen Öltanker der norwegischen Gesellschaft Frontline handeln. Er sei vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Torpedo getroffen, berichtete die Schifffahrtszeitung "Tradewinds" unter Berufung auf Branchenkreise. Er soll lichterloh brennen. Laut einem Insider könnte das Schiff auch von einer Seemine getroffen worden sein.

44 Seeleute aufgenommen

Beide Tankerbesatzungen haben ihre Schiffe mit Rettungsbooten verlassen. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, ein iranisches Schiff habe 44 Seeleute der beiden beschädigten Öltanker aufgenommen. Sie seien in einen Hafen des Irans gebracht worden.

Schwere Attacken

Wer für die Angriffe verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Bereits vor rund einem Monat hatte es mehrere Attacken auf Schiffe in der Region gegeben, allerdings nicht mit so schwerwiegenden Schäden. Nach ersten Ermittlungen ist für die damaligen Angriffe wahrscheinlich der Iran und seine Revolutionsgarden verantwortlich. Eine Bestätigung gibt es nicht. Nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben, droht der Konflikt zwischen beiden Ländern zu eskalieren. Die US-Navy hat mehrere Schiffe und Flugzeugträger in die Region geschickt.

