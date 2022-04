Hamburger Studierendenwerk feiert Gründung vor 100 Jahren Stand: 12.04.2022 14:03 Uhr Im Hamburger Rathaus wird am Dienstagabend die Arbeit des Studierendenwerks mit einem Senatsempfang gewürdigt. Die Einrichtung wurde vor genau 100 Jahren in Hamburg gegründet.

Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit: Darum geht es seit dem 12. April 1922, seit der Idee für das Studierendenwerk. Denn jede und jeder soll sich ein Studium leisten können - und wenn nötig Unterstützung bekommen. Vor 100 Jahren wurde dafür die "Hamburger Studentenhilfe e. V." gegründet. Die schlaue Idee dabei: Auch reiche Kaufleute wurden ins Boot geholt.

Fast 600 Mitarbeiter

Inzwischen ist das Studierendenwerk eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit staatlichen Zuschüssen. So können sich heute fast 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um das Wohl der Studierenden kümmern. Und zwar nicht nur um das leibliche Wohl in den 13 Mensen. Auch fünf Kitas gibt es für Mütter und Väter unter den mittlerweile mehr als 73.000 Studierenden in Hamburg.

Viel Arbeit durch Neun-Euro-Ticket für den HVV

Viel Arbeit kommt übrigens durch das geplante Neun-Euro-Ticket auf das Werk zu. Alle Studierenden, die bereits über ihr Semesterticket den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) für die Monate Juni, Juli und August bezahlt haben, müssen das Geld zurücküberwiesen bekommen. Artikel

