Hamburger Rathausmarkt: Bauarbeiter stoßen auf Sarg Stand: 03.11.2020 16:58 Uhr Überraschender Fund auf der Baustelle der U3-Station am Hamburger Rathausmarkt: Bei Schachtarbeiten für einen Fahrstuhl stießen Bauarbeiter am Dienstag auf einen Sarg.

Es habe plötzlich ganz entsetzlich gestunken, sagte ein Baurbeiter. Er arbeitete an dem neuen behindertengerechten Zugang der unterirdischen U-Bahnstation Hamburg Rathaus. In sechs Metern Tiefe stieß ein Minibagger mit seiner Schaufel gegen einen hölzernen Sarg. Sofort wurden die Bauarbeiten eingestellt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Arbeiter menschliche Knochen und zwei Schädel gefunden.

AUDIO: Rathausmarkt: Sarg und Knochen gefunden (1 Min)

Die Baustellenleiterin sagte NDR 90,3, vor langer Zeit habe es an dieser Stelle ein Kloster gegeben. Möglicherweise gehörten der Sarg und die Knochen zu einem vergessenen Friedhof. Die Polizei wurde über die Knochenfunde informiert. Archäologen überprüfen jetzt die Fundstücke. Wann die Bauarbeiten weitergehen können, ist noch nicht bekannt.

