Stand: 09.12.2024 22:00 Uhr Hamburger Polizei sucht nach Schüssen in Hammerbrook Zeugen

Nach Schüssen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Demnach haben zwei Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gegen 3.30 Uhr mehrfach auf einen 49-jährigen Mann und seinen 18-jährigen Sohn geschossen, als die beiden in der Friesenstraße gerade aus einem Auto ausstiegen. Laut Polizei sind sie anschließend in ihre Unterkunft geflohen. An zwei Autos entdeckten die Beamtinnen und Beamten Einschusslöcher. Die Mord-Kommission geht davon aus, dass Täter und Opfer sich kennen.

