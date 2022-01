Hamburger Polizei: Soko geht gegen Impfpass-Fälscher vor Stand: 18.01.2022 10:45 Uhr Die Hamburger Polizei hat eine Sonderkommission gegründet, die gezielt gegen Impfpass-Fälscherinnen und -Fälscher vorgeht. In der Soko "Merkur" arbeiten zehn Beamtinnen und Beamte.

Es gab bereits eine Durchsuchung bei einer Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Laut Polizei wurden Arbeitsstelle und Wohnung der 31-Jährigen vor wenigen Tagen durchsucht. Sie soll gemeinsam mit einer Komplizin gefälschte Impfpässe im Bekanntenkreis angeboten haben. Offenbar nutzte sie dabei ihre Stelle an der Universitätsklinik, um an Blanko-Papiere und Stempel heranzukommen.

Bereits mehr als 800 Fälle bekannt geworden

Nach Angaben der Polizei sind bis Anfang Januar mehr als 800 Fälle von gefälschten Impfausweisen, Attesten und falschen Testzertifikaten in Hamburg bekannt geworden, Tendenz steigend. Daher wurde die neue zehnköpfige Soko "Merkur" ins Leben gerufen. Zuletzt wurden am vergangenen Wochenende gefälschte Impfpässe am Rande der Demonstration von Impfgegnerinnen und -gegnern vor der Kunsthalle sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

