Hamburger Otto Group legt bei Umsatz und Gewinn kräftig zu Stand: 30.05.2022 15:18 Uhr Viele Unternehmen und Einzelhändler haben unter der Corona-Pandemie stark gelitten. Die Hamburger Otto Group allerdings legte im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 bei Umsatz und Gewinn kräftig zu.

Der weltweite Umsatz des Konzerns mit rund 43.000 Beschäftigten stieg 2021/2022 den Angaben zufolge um 12,9 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss kletterte um 842,3 Millionen auf 1,814 Milliarden Euro. "Das abgelaufene Geschäftsjahr ist eines der besten Geschäftsjahre in der Firmengeschichte der Otto-Gruppe", Konzernchef Alexander Birken am Montag bei der Vorlage der Jahreszahlen in Hamburg.

Bei den Plattformen habe die Einzelgesellschaft Otto den Umsatz um 13,2 Prozent auf 5,12 Milliarden Euro erhöht. 11,5 Millionen Kundinnen und Kunden hätten dort in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft, sagte Finanzvorstand Petra Scharner-Wolff. Ein größeres Wachstum legte das seit Juni vergangenen Jahres börsennotierte Fashion- und Technologieunternehmen About You hin. Dort stieg der Umsatz um 48,5 Prozent auf rund 1,73 Milliarden Euro. Ebenfalls deutlich zulegen konnten die Konzernunternehmen Bonprix, Crate and Barrel sowie die Wittgruppe. Dass die Mytoys-Gruppe im Vergleich zu den anderen Unternehmen den Umsatz nur um 1,2 Prozent auf 905 Millionen steigerte, erklärte Scharner-Wolff mit der extremen Nachfrage nach Spielzeug im ersten Corona-Jahr, die sich nun wieder normalisiert habe.

Steigende Rohstoff- und Energiepreise machen Konzern zu schaffen

Zu schaffen macht dem Otto-Konzern aber zunehmend, dass viele Waren nicht mehr pünklich aus Asien geliefert werden, weil Schiffe zu spät sind und die Häfen verstopft. Außerdem steigen Rohstoff- und Energiepreise so stark wie lange nicht mehr. Nicht alles könne man an die Kundinnen und Kunden weiterreichen, so Birken.

Krieg in der Ukraine trübt Aussichten

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Otto Group vorsichtig mit einer Prognose, rechnet aber mit sinkenden Gewinnen. Vor allem wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine. Die Folgen könne man erst in Umrissen erkennen, sagte der Otto-Chef. Ähnlich wie vor zwei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie müsse man deshalb auf Sicht fahren. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wolle die Otto Group ihr Russland-Geschäft vollständig aufgeben. "Wir sind dabei, uns von allen Aktivitäten zu trennen", sagte Birken. Otto ist in Deutschland der zweitgrößte Onlinehändler - nach Amazon.

