Stand: 22.07.2020 13:18 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Klärwerk: Aus Abwasser entsteht Biogas

Im Hamburger Klärwerk Köhlbrandhöft wird aus Klär-Abfällen Erdgas produziert. Der städtische Versorger Hamburg Wasser hat am Mittwoch in dem Klärwerk eine umweltfreundliche Biogas-Anlage in Betrieb genommen.

Biogas aus dem Klärwerk NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.07.2020 14:00 Uhr Klärwerl Köhlbrandhöft: Mit einer neuen Aufbereitungsanlage für Faulgas aus dem Klärwerk liefert Hamburg Wasser künftig bis zu 1.350 Kubikmeter Gas pro Stunde ins Gasnetz.







Faulgas wird in Biomethan umgewandelt

Im Schatten der riesigen silberfarbenen Faultürme am Köhlbrand surrt eine bundesweit einmalige Anlage. Sie macht aus dem braunen Schlamm, der beim Abwasserklären übrig bleibt, zwar nicht Gold aber Gas. Der Technik-Geschäftsführer von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann, erläutert: "In unserer Gasaufbereitungsanlage wird dieses Faulgas umgewandelt in Biomethan, das quasi dem Erdgas entspricht." Dieses Biomethan wird ins Gasnetz eingespeist. Das sorgt den Angaben zufolge für eine Einsparung von 12.000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Energieversorgung von 5.700 Haushalten

Die Anlage entzieht dem Faulgas in einem komplizierten Verfahren das CO2. Hannemann: " Wir haben hier in Hamburg die größte Kläranlage Deutschlands, die energieautark ist. Das heißt, sie produziert mehr Energie als sie verbraucht. Das zeigen wir hier auch mit dem Biogas, das wir zusätzlich einspeisen können." Mit dem Gas kann der zu Hamburg Wasser gehördende Versorger Hamburg Energie rund 5.700 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Die Investition von 4,3 Millionen Euro soll sich in wenigen Jahren bezahlt machen.

Hamburg Wasser nimmt neue Biogas-Anlage in Betrieb NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.07.2020 13:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Hamburg Wasser macht aus Klär-Abfällen Erdgas. Der städtische Versorger nahm im Klärwerk Köhlbrandhöft eine umweltfreundliche Biogas-Anlage in Betrieb. Reinhard Postelt berichtet.







