Hamburger Hafen: Prognose geht von geringerem Wachstum aus

Der Hamburger Hafen muss sich in den kommenden Jahren voraussichtlich auf deutlich weniger wachsende Umschlagsmengen einstellen als bislang angenommen. Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Prognose der Hafenverwaltung Hamburg Port Authorithy (HPA) hervor, die NDR 90,3 vorliegt.

13 statt 25 Millionen Container

Auf rund 13 Millionen Standardcontainer pro Jahr könnte der Umschlag bis Mitte der 2030er-Jahre steigen, heißt es in dem neuen Gutachten. Im vergangenen Jahr sind in Hamburg etwa neun Millionen Container geladen oder gelöscht worden. Die letzte Prognose der HPA sprach noch von einem Potenzial von 20 bis 25 Millionen Boxen - und das in einem wesentlichen kürzeren Zeitraum.

Corona noch nicht einberechnet

Die Prognose dient unter anderem als Grundlage für Neubauprojekte im Hafen. Die aktuelle Studie hat dabei noch einige Unsicherheiten: Zum einen sind die Auswirkungen der Corona-Krise nicht berücksichtigt. Zum anderen könnte das Wachstum nach Ansicht der Gutachter auch noch beeinflusst werden, falls der JadeWeserPort in Wilhelmshaven stärker als in der Vergangenheit zulegt und falls China den Landweg der sogenannten Neuen Seidenstraße als alternative Transportroute weiter ausbaut.

Wirtschaftssenator: Nicht nur Container zählen

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) erklärte auf Anfrage von NDR 90,3, die Prognose sei noch nicht abgeschlossen. Für die Zukunft des Hafens gehe es zudem nicht nur darum, Container zu zählen.

Zuletzt hatten Umweltverbände die bisherigen Wachstumsprognosen für den Hamburger Hafen in Zweifel gezogen, und zwar im Verfahren um die Elbvertiefung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie argumentierten, dass der Hafen nicht weiter ausgebaut werden müsste, wenn der Umschlag ohnehin in den kommenden Jahren kaum noch steigt.

