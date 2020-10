Hamburger Grundschulen bekommen Trinkwasserspender Stand: 26.10.2020 18:39 Uhr In Hamburg soll es bald an allen staatlichen Grundschulen Trinkwasserspender geben. Weniger Plastikmüll und eine gesunde Ernährung für Kinder - das sind zwei der Ziele der Aktion "Pausenlos frisches Trinkwasser".

Die Schulbehörde und Hamburg Wasser haben am Montag ihre Pläne vorgestellt und einen Trinkwasserspender in der Grundschule Hasselbrook eingeweiht, der in den Herbstferien installiert worden war. Zwar gibt es an rund 70 Schulen schon Zapfsäulen, aber die kamen aus eigener Initiative - zum Teil mit Eltern-Spenden - zustande.

Eine Million Euro Kosten

Jetzt sollen alle Grundschülerinnen und Grundschüler in den Genuss kommen, Dafür mache die Schulbehörde eine Million Euro locker, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). "Jetzt geht es mit Hochdruck an die fehlenden gut 130 Schulen, und wir gehen schon davon aus, dass es in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres jede Schule einen solchen Trinkwasserspendeautomaten bekommt."

Alle Spender haben eine extra Keimsperre. Für die regelmäßige Wartung ist Hamburg Wasser zuständig.

