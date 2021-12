Hamburger Corona-Impfzentrum für Kinder vor dem Start Stand: 13.12.2021 17:12 Uhr Am Donnerstag nimmt ein Kinderimpfzentrum in der Hamburger Neustadt den Betrieb auf. Ab Dienstag können online Termine gebucht werden.

Eröffnet wird das Kinderimpfzentrum in einer Betriebssporthalle ganz in der Nähe des Baumwalls in der Pasmannstraße. An drei Tagen in der Woche können Eltern dann dort ihre Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen. 2.500 Impfungen sollen jede Woche möglich sein, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bei der Vorstellung des Impfzentrums am Montagnachmittag. Und weil Kinder eben keine kleinen Erwachsenen seien, kämen hier überwiegend Kinderärzte zum Einsatz.

Angebot steht allen Kindern offen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, dass vor allem Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen. Das Impfangebot in der Neustadt steht aber allen Kindern offen - eine gründliche Beratung gehört immer dazu. Eltern, die sich unsicher sind ob sie ihr Kind impfen lassen sollen, sollen erst einmal mit ihrem Kinder- oder Hausarzt reden, empfahl Leonhard.

Impfung während Schulzeit: Entschuldigung möglich

Ein Besuch im Impfzentrum gilt übrigens als Arztbesuch - nach Auskunft der Schulbehörde können Eltern ihre Kinder also entschuldigen, wenn die Impfung während der Schulzeit stattfindet.

