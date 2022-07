Hamburger Bücherhallen weiten Öffnungszeiten aus Stand: 05.07.2022 15:49 Uhr Hamburgs öffentliche Bücherhallen weiten ihre Öffnungszeiten massiv aus. Jede dritte Bücherei ist nun von früh bis spät geöffnet - auch sonntags. Und in Zukunft werden es noch mehr.

Lesen und schmökern fast rund um die Uhr - immerhin von 7 bis 22 Uhr. Das bieten nun 16 Hamburger Bücherhallen, die meisten auch sonntags. Und es werden mehr, schwärmt Bücherhallen-Direktorin Frauke Untiedt: "Wir können bis 2025 auf das dreifache an Öffnungsstunden kommen. Die Miete zahlen wir sowieso. Wir sollten so viel wie geht, den Menschen in der Stadt zur Verfügung stellen."

Zeitweise kein Personal vor Ort

Mit der sogenannten "FlexiBib" bieten die Bücherhallen die Nutzung nahezu aller Serviceleistungen auch ohne Mitarbeitende an. Morgens und abends ist dann kein Personal vor Ort. Die Kundinnen und Kunden checken mit ihrer Karte an einer Automatiktür ein - und können so auch ausleihen.

Brosda zu Diebstahl-Sorgen: "Vertrauen zahlt sich aus"

Keine Angst vor Diebstahl? Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) schüttelt den Kopf: "Weil man eben weiß: Das ist mein Wohnzimmer. Und ich behandele das auch wie mein Wohnzimmer. Und das Vertrauen, zu sagen: Wir wissen, dass ihr damit ordentlich umgeht, das zahlt sich aus." Die Bücherhallen-Öffnung ohne Personal gibt es in Finkenwerder schon seit acht Jahren. Diebstähle gab es keine. Die Zentralbibliothek behält ihre normale Öffnungszeiten.

Aktuelle "FlexiBib"-Standorte im Überblick

Mit Öffnung am Sonntag:

Dehnhaide: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Elbvororte: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Finkenwerder: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Horn: Montag bis Sonntag von 7 bis 19 Uhr

Kirchdorf: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Langenhorn: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Lokstedt: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Neugraben: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Osdorfer Born: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Schnelsen: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Steilshoop: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Wilhelmsburg: Montag bis Sonntag von 7 bis 22 Uhr

Ohne Öffnung am Sonntag:

Eimsbüttel (im Hamburg-Haus): Montag bis Freitag von 8 bis 21.30 Uhr, Sonnabend von 10 bis 21.30 Uhr

Niendorf (im Tibarg-Center): Montag bis Sonnabend von 7 bis 20.30 Uhr

Volksdorf (im EKZ Volksdorf): Montag bis Sonnabend von 7 bis 20 Uhr

Winterhude (im EKZ Forum Winterhude): Montag bis Sonnabend von 7 bis 20.30 Uhr

In Planung:

Alstertal (im AEZ)

Altona (im EKZ Mercado)

Barmbek

Bergedorf (im Körber Haus)

Billstedt

Bramfeld

Eidelstedt (im steeedt)

Farmsen

Fuhlsbüttel

Hohenhorst

Rahlstedt

