Hamburg bekommt Wasserstoff-Hafenfähren

Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat am Freitag gemeinsam mit HADAG-Chef Tobias Haack das Konzept für die neuen Hafenfähren vorgestellt. Das Unternehmen plant den Bau von drei abgasfreien Fähren. Die Schiffe sollen mit Wasserstoff betankt werden - was deutschlandweit einmalig ist.

Zukunftstechnologie in den neuen Fähren

In der Form ähneln die drei Fähren ihren Vorgängern, den sogenannten Bügeleisen. Doch innen steckt Zukunftstechnologie vom Feinsten, meinte Haack. "Wir wollen mit der HADAG unseren Beitrag leisten, dass die Welt grüner wird und Hamburg seine Klimaziele erreicht", sagte er. Darum werde man eine Brennstoffzelle an Bord haben. Der mit Windstrom gewonnene Wasserstoff kommt in rollbaren Tanks aufs Deck. Sind diese leer, können sie ausgetauscht werden.

Mehr Platz für Gäste und Fahrräder

An Deck sollen 250 Fahrgäste Platz finden. Einen Kiosk werde es aber nicht mehr geben, betonte Westhagemann. Die neuen Fähren sollen demnach keine Touristenschiffe werden. Das Problem sei, dass man Pendlerströme von A nach B realisieren wolle, so der Wirtschaftssenator, und so bleibe mehr Stellfläche für Fahrräder.

Fähren sollen schon in einem Jahr fahren

Bis die einmalige Wasserstofftechnologie genehmigt ist, wird vorübergehend ein Dieselmotor genutzt. Denn die drei Fähren sollen schon in einem Jahr schwimmen, um vor allem die Linien nach Finkenwerder schnell zu entlasten.

