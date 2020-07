Stand: 21.07.2020 18:27 Uhr - NDR 90,3

Hamburg bekommt Fluggastdaten von Urlaubern

Hamburgs Gesundheitsämter wissen ab sofort, wer eine Flugreise in ein sogenanntes Risikogebiet unternommen hat. Um neue Ausbrüche des Coronavirus möglichst zu verhindern, werden den Ämtern die Fluggastdaten mit Namen und Adressen übermittelt. Das teilte die Hamburger Gesundheitsbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3 mit.

Fluggastdaten gehen an Hamburgs Gesundheitsämter NDR 90,3 - 22.07.2020 06:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Die Hamburger Gesundheitsämter wissen ab sofort, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt. Diese Daten müssen übermittelt werden. Das erleichtert die Kontrolle der Quarantäne. Jörn Straehler-Pohl.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gesundheitsämter kontrollieren Quarantäne

Betroffen sind Urlauberinnen und Urlauber, die zum Beispiel aus der Türkei, aus Israel, Marokko, den USA oder Russland nach Hamburg zurückkommen. Diese Länder stehen derzeit auf der Liste der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete. Rückkehrende aus diesen Ländern müssen sich bei den Behörden melden und sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Diese kann nur mit einem negativen Corona-Test verkürzt werden, den beispielsweise das Rote Kreuz in Hamburg für alle Urlauberinnen und Urlauber kostenpflichtig anbietet.

Videos 04:14 NDR Info Wie groß ist die Ansteckungsgefahr im Flieger? NDR Info Kann man sich im Flugzeug trotz Maske leicht mit dem Coronavirus infizieren oder ist die Luft so sauber, dass nichts passieren kann? Die Meinungen der Experten gehen auseinander. Video (04:14 min)

Da den Gesundheitsämtern jetzt Namen und Adressen der Reisenden aus Risikiogebieten vorliegen, können sie die Einhaltung der Vorschriften besser kontrollieren. In Stichproben werde das geschehen, kündigte die Gesundheitsbehörde im Gespräch mit NDR 90,3 an. Wer sich nicht an die Quarantäne halte oder kein negatives Testergebnis vorweisen könne, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Behörde will zweites Ischgl verhindern

Zudem will die Hamburger Gesundheitsbehörde auch alle anderen Urlaubsgebiete beobachten. Oberstes Ziel sei es, ein zweites Ischgl zu verhindern. Reisende hatten das Virus aus dem österreichischen Skigebiet auch mit nach Hambgurg gebracht, obwohl die Region damals noch nicht zu den Corona-Risikogebieten gezählt wurde. Eine ähnliche Regelung gibt es auch in Bremen, teilte die dortige Gesundheitsbehörde auf Nachfrage mit.

Im Rahmen des umfangreichen Gesetzespakets zur Bekämpfung der Folgen der Covid-19-Pandemie wurde Ende März das "Gesetz zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften" durch eine Regelung ergänzt, die die Gesundheitsämter ermächtigt, Fluggastdaten direkt beim Luftfahrtunternehmen oder - ersatzweise - beim Bundesverwaltungsamt zu erheben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.07.2020 | 20:00 Uhr