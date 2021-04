Hamburg: Wenige Corona-Verstöße am sonnigen Wochenende Stand: 18.04.2021 20:32 Uhr Die meisten Menschen in Hamburg haben sich auch am vergangenen Wochenende an die Corona-Regeln gehalten. Die Polizei stellte nur verhältnismäßig wenige Verstöße fest.

Die Lage ist weiter sehr ruhig - trotz des guten Wetters - und zwar in der gesamten Stadt, so die Hamburger Polizei zu NDR 90,3. Die Beamten waren am Wochenende wieder überall in Hamburg unterwegs, um zu kontrollieren.

Polizei ermahnt rund 260 Menschen

Viele Gespräche wurden geführt, so ein Sprecher. Beispielsweise am Sonnabend rund um die Alster: Polizisten ermahnten rund 260 Menschen. Etwa 80 von ihnen müssen mit einem Bußgeld rechnen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Ein ähnliches Bild gab es an den anderen beliebten Orten in der Stadt.

Parteitreffen mit rund 80 Teilnehmern aufgelöst

Vereinzelt mussten aber auch Versammlungen aufgelöst werden. So rückte die Polizei am Sonnabend gegen 22 Uhr in Langenhorn an. In der Ursula-de-Boor-Straße löste sie ein Treffen der Basisdemokratischen Partei Deutschlands mit rund 80 Teilnehmern auf.

Bereits am Freitagabend wurde die Polizei nach Ohlsdorf gerufen. Im Teetzpark hatten etwa 50 Jugendliche gefeiert, randaliert und mit Flaschen geworfen - sie wurden nach Hause geschickt. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.04.2021 | 18:00 Uhr