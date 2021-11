Hamburg-Mitte: Neubauer zum neuen Bezirksamtsleiter gewählt Stand: 17.11.2021 18:51 Uhr Im Hamburger Bezirk Mitte gibt es nach dem Wechsel von Falko Droßmann (SPD) in den Bundestag einen neuen Bezirksamtsleiter. Am Mittwoch wurde Ralf Neubauer (SPD) mit großer Mehrheit zu Droßmanns Nachfolger gewählt.

Der Jurist wurde in einer Sondersitzung der Bezirksversammlung mit 33 von 48 gültigen Stimmen gewählt, wie die SPD-Bezirksfraktion mitteilte. Sechs Abgeordnete stimmten gegen Neubauer, neun enthielten sich.

SPD-Vorsitzender in Finkenwerder

Ein politischer Neuling ist der 39-jährige Arbeitsrechtler nicht. Sechs Jahre hat er in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte gesessen, seit elf Jahren ist er SPD-Vorsitzender in Finkenwerder. Im vergangenen Jahr wurde er in seinem Wahlkreis in die Bürgerschaft gewählt. Dass er diesen Posten jetzt hinter sich lässt, bedauert Neubauer nicht.

Steckenpferd Sozialpolitik

Kommunalpolitik sei seine Leidenschaft und sein Steckenpferd sei die Sozialpolitik, sagte Neubauer im Gespräch mit NDR 90,3. In Hamburg-Mitte stünden aber immer auch Stadtentwicklungsthemen im Fokus und der Klimaschutz auf Bezirksebene werde immer wichtiger.

Zuerst "nach innen" arbeiten

Dass er in seinem Bezirk noch nicht bekannt ist, nimmt Neubauer locker. Zuerst wolle er "nach innen" arbeiten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Behörde kennenlernen und gucken, wo es brennt.

