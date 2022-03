Hamburg: Falschmeldungen über Geflüchtete häufen sich

Stand: 24.03.2022 20:53 Uhr

Tausende Geflüchtete sind in den vergangenen Wochen in Hamburg angekommen und seither kursieren auch viele Falschinformationen und Gerüchte. Behörden beobachten, dass besonders emotionale Geschichten in Netzwerken häufig ungeprüft verbreitet werden und dann hohe Wellen schlagen.