Hamburg: Entwurf für Haushalt in Bürgerschaft eingebracht

Stand: 07.09.2022 17:04 Uhr

Mehr als 37 Milliarden Euro - so viel Geld will die rot-grüne Koalition in den kommenden beiden Jahren in Hamburg ausgeben. Den dazu notwendigen Haushaltsentwurf hat der Senat am Mittwoch offiziell in die Bürgerschaft eingebracht.