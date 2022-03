Hamburg: 10.000 Menschen demonstrieren für Frieden Stand: 13.03.2022 14:46 Uhr In Hamburg hat am Sonntagmittag eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden begonnen. Rund 10.000 Menschen kamen zur Demo am Jungfernstieg.

"Stoppt den Krieg - Frieden in der Ukraine jetzt!" - das hatte ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis rund um den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) im Aufruf zur Demo gefordert. Zum Bündnis gehören unter anderem der Norddeutsch-Ukrainische Hilfsstab, alle Bürgerschaftsparteien bis auf die AfD, der Hamburger Sportbund und Unternehmerverbände.

DGB fordert langfristige Hilfe für ukrainische Geflüchtete

Gemeinsam forderten sie alle Hamburgerinnen und Hamburger auf, für Frieden und gegen den Angriffskrieg Russlands zu demonstrieren. Das Bündnis stellte sich zudem klar hinter die Friedensdemonstrantinnen und -demonstranten in Russland. Der DGB forderte von der Bundesregierung, der EU und ihren Partnern außerdem eine unbürokratische und langfristige Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine.

Auch in anderen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig sind heute Friedensdemonstrationen geplant.

Letztes Wochenende kamen 30.000 Menschen

In Hamburg hatte es bereits am vergangenen Sonnabend eine Groß-Demonstration gegen den Ukraine-Krieg gegeben. Daran hatten sich nach Polizeiangaben in der Spitze 30.000 Menschen beteiligt.

