Halbmarathon und Harley Days in Hamburg: Viele Sperrungen Stand: 23.06.2022 11:38 Uhr Wegen des Halbmarathons und der Harley Days behindern zahlreiche Straßensperrungen am Sonntag den Verkehr in Hamburg.

Besonders in Altona und rund um die Alster und im Hafengebiet müssen sich die Hamburgerinnen und Hamburger am Sonntag auf Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen einstellen. Um 9 Uhr starten die Teilnehmenden des Halbmarathons. Ab kurz vor 8 Uhr wird darum die 21,1 Kilometer lange Halbmarathon-Strecke gesperrt. Sie führt vom Start an der U-Bahn-Station St. Pauli über die Reeperbahn und die Königstraße bis zum Hohenzollernring. Dann weiter über die Elbchaussee, die St. Pauli Hafenstraße bis zum Hauptbahnhof. Dann geht es über den Gorch-Fock-Wall, einmal rund um die Außenalster bis Planten un Blomen. Der Zieleinlauf ist bei den Messehallen. Bis Dienstag lagen dem Veranstalter etwas mehr als 12.000 Meldungen von Teilnehmenden vor.

Harley Days: Parade durch den Hafen

Hinter den letzten Läuferinnen und Läufern wird jeweils die Sperrung aufgehoben, bis 13 Uhr sind die meisten Straßen wieder frei, dann sind aber auch schon die ersten Bikerinnen und Biker bei der traditionelle Abschlussfahrt der Harley Days unterwegs. Ab 13.30 Uhr vom Großmarkt zu den Elbbrücken, dann durch den Hafen zur Köhlbrandbrücke, aber nicht rauf, denn Brücke ist am Wochenende wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Stattdessen geht es über Freihafenelbbrücke, Hafencity und Speicherstadt zu den Landungsbrücken, dann über die Reeperbahn und die Willy-Brandt-Straße zurück zum Großmarkt. Auch hier werden die Straßen wieder freigegeben, sobald die letzten Maschinen durch sind - spätestens gegen 17 Uhr soll es dann überall wieder freie Fahrt geben.

