Elbschlick: Dauerstreit zwischen Hamburg und Nachbarländern Stand: 17.02.2022 14:41 Uhr Der Streit zwischen Hamburg und Niedersachsen und Schleswig-Holstein geht weiter. Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) will nun in der kommenden Woche in Cuxhaven für Hamburgs Schlickpläne werben.

Zunächst einmal zwei Jahre lang sollen Baggerschiffe nahe Scharhörn Schlick abladen. Die Insel gehört Hamburg, obwohl sie in der Elbmündung liegt. Bislang verklappt Hamburg den überwiegenden Teil seines Schlicks kurz vor Wedel, innerhalb weniger Wochen ist vieles dann zurück im Hafen.

Zuletzt hatte der niedersächsische Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel mit seiner Ablehnung der Hamburger Pläne für Schlagzeilen gesorgt. Wenn die Hansestadt daran festhalte, solle Niedersachsen die Inseln Neuwerk und Scharhörn zurückfordern, so Wenzel.

Hamburg will für Schlickpläne werben

Hamburgs Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof kontert, man gehe davon aus, dass Verträge eingehalten werden. Neuwerk sei über 700 Jahre hamburgisch - und gehörte nur einige Jahrzehnte bis in die 1960er-Jahre zu Niedersachsen. Rieckhof will nun in der kommenden Woche in Cuxhaven für Hamburgs Schlickpläne werben.

Hamburger CDU kritisiert rot-grünen Senat

"Das Thema Schlick hat der Senat mehr als zehn Jahre verschlafen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft, Götz Wiese. "Nun, in die Ecke getrieben, versucht sich Rot-Grün im Alleingang. Zu Recht hat Hamburg hierfür die Rote Karte gezeigt bekommen."

Der Senat müsse den Hafen als "nationale Aufgabe" verstehen, hieß es von der Hamburger CDU-Opposition. Aus ihrer Sicht legt die Hansestadt mit ihrem Vorgehen "eine Überheblichkeit an den Tag, die im jetzigen Umfeld Marktteilnehmer verschreckt und Partner abstößt".

