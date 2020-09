Stand: 19.06.2020 17:45 Uhr - NDR 90,3

Hafencity bekommt Neubau mit Dachgewächshaus

In der Hamburger Hafencity soll künftig auf einem Neubaudach Gemüse angebaut werden. Das Ökoprojekt "We House" gehört zu drei ungewöhnlichen Gebäuden am Baakenhafen, für die die Pläne am Donnerstag vorgestellt worden sind.

Ökohäuser gibt es viele in der Hafencity - da ist das Quartier bundesweit Vorreiter. Doch das siebenstöckige Holzhaus des Tübinger Architekten Joachim Eble ist ganz besonders grün. Gerd Hansen vom Projektentwickler "Archy Nova" sagt selbstbewusst: "Wir wollen das spektakulärste Haus der Hafencity bauen."

AUDIO: Ungewöhnliche Neubauten in der Hafencity (1 Min)

Die Fassade gewinnt Strom oder ist begrünt. Außerdem soll das Haus ein besonders Dach bekommen. Hansen: "Das besteht aus einem Dachgewächshaus, in dem bis zu 3,5 Tonnen pro Jahr Salat und Gemüse angebaut werden können." In dem Haus sollen 46 geförderte Genossenschaftswohnungen entstehen.

Zwei weitere Wohnhäuser geplant

Daneben entstehen zwei weitere Wohnhäuser, eines für Sehbehinderte und eines der Baugemeinschaft "Sportlerhaus". Baubetreuer Jim Ulrici erklärte: "Die Mitglieder der Baugemeinschaft haben den Verein SV Baakenhafen 2020 gegründet." Der Verein organisiert Sport für die Bewohner der Hafencity.

