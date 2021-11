Hafencity bekommt Luxus-Senioren-Wohnanlage Stand: 25.11.2021 16:02 Uhr In der Hafencity soll eine luxuriöse Senioren-Wohnanlage entstehen. Im südlichen Überseequartier werden 186 Wohnungen gebaut - mit ungewöhnlichen Zusatzangeboten.

Baut Seniorenheime in der Innenstadt! Mit dieser Idee hatte Hamburgs CDU im Mai ein Manko in der Hansestadt angesprochen. Denn in Berlin und München ist der Bau von Wohnanlagen für Ältere ein Trend. Sie haben es nah zur Kultur und sind mitten im städtischen Leben.

Mehr als 100 Millionen Euro Kosten

Im riesigen Bau des Überseequartiers entstehen nun 186 Wohnungen für betuchte Ältere. Mehr als 100 Milllionen Euro investieren Garbe Immobilien und Terragon in das sechsstöckige Haus "VILVIF". Die Investoren hüten sich davor, es Seniorenheim zu nennen. Sie schreiben von "Senior-Community-Living der Extraklasse". Tatsächlich wohnt man dort eher privat auf 40 bis 180 Quadratmetern Fläche.

AUDIO: Wohnanlage für Senioren in der Hafencity geplant (1 Min) Wohnanlage für Senioren in der Hafencity geplant (1 Min)

Pflege- und Gesundheitsdienste möglich

Mieterinnen und Mieter können aber ein Atelier zum Malen nutzen, Gemeinschaftsräume oder einen Fitnessbereich mit Kneipp-Bad. Wer gebrechlich wird, kann auf auf Pflege- und Gesundheitsdienste zurückgreifen. Die Investoren erwarten eine große Nachfrage.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2021 | 16:02 Uhr