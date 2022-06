Hafenarbeiter: Dritte Verhandlungsrunde in Hamburg gestartet Stand: 10.06.2022 11:09 Uhr Im Tarifstreit um die Löhne der Hafenarbeiterinnen und -arbeiter hat die dritte Verhandlungsrunde begonnen. Die Gewerkschaft ver.di und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) kamen in einem Hotel in Barmbek zusammen.

In den Verhandlungen geht es um etwa 12.000 Beschäftigte von 58 tarifgebundenen Seehafenbetrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Ver.di verlangt angesichts der allgemeinen Teuerungsraten von fast acht Prozent unter anderem einen nicht näher bezifferten "tatsächlichen Inflationsausgleich" sowie eine Erhöhung der Stundenlöhne um 1,20 Euro. Die Arbeitgeberseite bietet bislang zwei Erhöhungsschritte in diesem und im nächsten Jahr von 3,2 und 2,8 Prozent sowie Einmalzahlungen von insgesamt 600 Euro an.

Erneuter Protest am Rande der Tarifverhandlungen

Begleitet werden die Verhandlungen von einem Protest von knapp 400 Hafenarbeiterinnen und -arbeiter, die zu dem Hotel in Hamburg gekommen sind, um noch einmal Druck auf die Arbeitgeber und auf die Tarifkommission auszuüben. Sie bemängeln, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen überlastet seien, nach teilweise 60 oder mehr Überstunden. Es fehle einfach an Personal, so der Vorwurf.

Großer Streik in den norddeutschen Häfen am Donnerstag

Erst gestern hatte es einen großen Streik gegeben: Tausende Arbeiterinnen und Arbeiter in den großen norddeutschen Häfen folgten dem ver.di-Aufruf und legten am Nachmittag die Arbeit nieder. Betroffen waren die Häfen in Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven.

1.000 Hafenarbeiter in Hamburg und Bremerhaven im Streik

In Hamburg legten Hafenbeschäftigte die Abfertigung von Containerschiffen lahm. Allein an den drei Terminals des Logistikunternehmens HHLA beteiligten sich nach Angaben von ver.di fast 1.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen. Beim Konkurrenten Eurogate zählte die Gewerkschaft rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Bremen und Niedersachsen war die Abfertigung von Containerfrachtern und Autotransportern ebenfalls lahmgelegt. Im zweitgrößten deutschen Hafen Bremerhaven beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 1.000 Beschäftigte.

