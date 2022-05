HVV meldet Ansturm auf Neun-Euro-Tickets in Hamburg Stand: 31.05.2022 14:14 Uhr Schon vor dem Start des Angebots am Mittwoch haben sich in Hamburg Hunderttausende das Neun-Euro-Ticket gesichert. Laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) wurden bislang 335.000 Stück verkauft.

Zusammen mit den 680.000 Abonnenten und Abonnentinnen seien das mehr als eine Million Menschen, die das Neun-Euro-Angebot in Hamburg nutzen könnten, teilte der HVV am Dienstag mit. Bisher war das Ticket in der App, im Online-Shop, an fast allen Servicestellen des HVV sowie in vielen Bussen im Hamburger Umland erhältlich. Ab dem 1. Juni ist es auch an Fahrkarten-Automaten sowie in allen Hamburger Bussen und in der HVV-Switch-App erhältlich.

Abonnenten und Abonnentinnen müssen nichts tun, sie können ihre Zeitkarten im Aktionszeitraum für ebenfalls monatlich neun Euro bundesweit nutzen.

Abonnenten und Abonnentinnen müssen nichts tun, sie können ihre Zeitkarten im Aktionszeitraum für ebenfalls monatlich neun Euro bundesweit nutzen.

Bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig

Das Ticketangebot soll in den Monaten Juni, Juli und August Haushalte bei den explodierenden Energiekosten entlasten und zudem Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr locken. Die Fahrkarten sind bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig.

Bund finanziert Neun-Euro-Ticket

Der Bund finanziert das Neun-Euro-Ticket, indem er den Ländern 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich für Einnahmeausfälle gibt. Bahn- und Busbetreiber sowie die Verkehrsverbünde stellen sich auf einen größeren Andrang von Fahrgästen ein - gerechnet wird vor allem an Wochenenden mit vollen Zügen.

