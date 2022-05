Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser in mehreren Bundesländern Stand: 05.05.2022 18:19 Uhr Die Bundespolizei hat am Donnerstag mit rund 300 Beamten und Beamtinnen Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Es wurden drei Haftbefehle vollstreckt.

Es ging um den Verdacht auf gewerbsmäßige Urkundenfälschung, auf das Einschleusen von Ausländerinnen und Ausländern sowie der Geldwäsche. Offenbar wurden Arbeitskräfte illegal nach Deutschland geholt. Hier erhielten sie falsche Papiere, um dann im Transport- und Logistikgewerbe zu arbeiten, so der Vorwurf.

AUDIO: Razzia gegen mutmaßliche Schleuser (1 Min) Razzia gegen mutmaßliche Schleuser (1 Min)

Gefälschte Ausweise und Führerscheine beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen wurden nach Angaben der Bundespolizei unter anderem fast 30 gefälschte litauische, rumänische sowie slowakische Ausweise und Führerscheine beschlagnahmt. Zudem stießen die Beamten auf 600 Rohlinge und einen hochwertigen Drucker, mit denen weitere Identitätskarten hätten hergestellt werden können. Außerdem wurden bei der Razzia 18 Menschen festgestellt, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Einsatzkräfte beschlagnahmten zudem Vermögenswerte in Höhe von 250.000 Euro.

Mann in Hamburg verhaftet

Auch die Hamburger Steuerfahndung beteiligte sich an der Aktion. Sie ermittelt gegen Verdächtige, die ein Netz aus Scheinfirmen in der Logistik- und Transportbranche betrieben haben sollen. Damit sollen sie Schwarzarbeit verschleiert und Umsatzsteuer hinterzogen haben. Unter anderem gab es Durchsuchungen in den Hamburger Stadtteilen Horn, Wandsbek und Niendorf. Dort wurde ein Mann in seiner Wohnung am Bondenwald verhaftet.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war den Angaben zufolge eine Razzia in einer Hamburger Wohnung vor fast einem Jahr, bei der mehrere illegal eingereiste kasachische Staatsbürger mit gefälschten Ausweisen sowie weitere Fälschungen und ein Drucker samt tausend Rohlingen gefunden worden waren. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu der Durchsuchungsaktion. Als Hauptverdächtiger gilt laut Polizei ein 50-jähriger iranischer Staatsbürger, der in Hamburg wohnt.

