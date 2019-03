Stand: 02.03.2019 11:05 Uhr

Großkontrolle bei Hamburger Rap-Konzert

Wenn Bonez MC und RAF Camora auftreten, fahren die Fans gern in großen Autos vor. Den Auftritt des erfolgreichen Rap-Duos am Freitag in Hamburg hat die Polizei zum Anlass genommen, den ganzen Nachmittag und Abend rund um die Arena am Volkspark ihre Kontrollgruppe "Autoposer" aufzustellen.

Im Visier: Getunte Autos und Drogen

Insgesamt kontrollierten die Beamten 12 Fahrzeuge und 17 Personen. Bei 10 Fahrzeugen war die Zulassung ungültig, weil sie zu viele Mängel aufwiesen. Vier wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Unter den eingesetzten Beamten waren auch Drogenfahnder. Sie kontrollierten 80 Fahrzeuge und 93 Personen und konnten drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen. Eine Person saß unter Drogeneinfluss am Steuer.

Hinterher gab es Ärger hinter der Bühne

Das ausverkaufte Konzert selbst verlief friedlich. Erst nach dem Auftritt kam es hinter der Bühne zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Sicherheitsleute mussten den Backstage-Bereich räumen. Eine Person erstattete hinterher Anzeige wegen Körperverletzung. Worum es dabei ging, ist unklar.

Schon in München gab's Kontrollen

Schon bei dem Auftritt von Bonez MC und RAF Camora vor wenigen Tagen in der Münchner Olympiahalle hatte die Polizei die Gäste aufwendig kontrolliert: 110 Beamte waren dort im Einsatz. Hinterher gab es 90 Anzeigen - davon etwa 60 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und 30 wegen Verkehrsdelikten.

