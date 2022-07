Stand: 11.07.2022 20:22 Uhr Geklaute E-Scooter: Razzien in Hamburg, Stade und Stormarn

Vor zwei Monaten sind aus einer Hamburger Lagerhalle in Billbrook 240 E-Scooter geklaut worden. Nun gab es Razzien in Hamburg, außerdem in den Kreisen Stade und Stormarn. Acht Verdächtige wurden ermittelt, darunter der mutmaßliche Drahtzieher. Die Bande soll außerdem aus einem anderen Lager Elektrogeräte für 100.000 Euro gestohlen haben .| Sendedatum NDR 90,3: 11.07.2022 20:00