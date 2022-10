Gasverbrauch: Hamburger im September deutlich sparsamer

Stand: 05.10.2022 14:13 Uhr

Es ist ein kleiner Lichtblick in der Krise: Im September ist der Gasverbrauch in Hamburg im Vergleich zu beiden Vorjahren durchschnittlich um mehr als 30 Prozent gesunken - so heißt es vom städtischen Versorger Gasnetz Hamburg.