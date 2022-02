Gastgewerbe sauer wegen der Corona-Beschränkungen in Hamburg Stand: 07.02.2022 06:00 Uhr Schleswig-Holstein lockert in dieser Woche die Corona-Beschränkungen für den Handel und die Gastronomie. In Hamburg werden die Rufe nach einer Perspektive aus dem Gastgewerbe wieder zunehmend lauter. Die Kritik richtet sich unter anderem gegen die Sperrstunde.

Am Eingang der Großen Freiheit auf dem Kiez ist die Botschaft deutlich: Mit einem überdimensionalen Schild protestiert die Interessengemeinschaft St. Pauli und Hafenmeile gegen die in Hamburg weiter geltende Sperrstunde um 23 Uhr.

Jens Stacklies, Hamburger Gastronom und Vizepräsident des Branchenverbands Dehoga will unterdessen nicht mehr länger "Gesundheitspolizist" spielen, wie er im Gespräch mit NDR 90,3 sagt. Seine Forderung: Die zusätzliche Testpflicht, also 2G Plus bei einem Restaurantbesuch muss weg.

Gäste von Kontrollen genervt

"Ich verstehe das nicht mehr und ich kann es auch niemandem mehr erklären. Unsere Mitarbeiter sind völlig irritiert. Die sind oft genervt. Unsere Gäste sind genervt. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir eigentlich die Schnauze voll haben", so Stacklies.

Immerhin: Die Kontaktverfolgung über Zettel oder App ist in Hamburg vorerst ausgesetzt. Bleibt der Senat bei seinem bisherigen Kurs, sind weitere Öffnungsschritte frühestens nach der Bund-Länder-Runde am 16. Februar zu erwarten.

