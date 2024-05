Nach Starkregen und Gewitter: Tief "Lisa" zieht ab Stand: 23.05.2024 06:45 Uhr Tief "Lisa" hat den Norden mit Gewitter, Starkregen und Sturmböen überzogen, die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurde am Mittwochabend aufgehoben. Das Wetter bleibt aber durchwachsen.

In Mecklenburg-Vorpommern traf es besonders die Kreise Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte sowie Nordwestmecklenburg. Lokal gab es starke Regenfälle: nach Angaben von NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm etwa in Schwerin zwischen 17 und 18 Uhr 21 Liter pro Quadratmeter. In der Nähe von Goldberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) fielen in weniger als drei Stunden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. In einigen Städten wurden Straßen überschwemmt. Auf der Autobahn 20 bei Neubrandenburg überschlug sich bei Starkregen am Abend ein Auto, der Fahrer wurde leicht verletzt. Ebenfalls auf der A20 ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Wismar drei weitere Verkehrsunfälle aufgrund von Aquaplaning.

Schleswig-Holstein: Zahlreiche Einsätze für Feuerwehren

In Schleswig-Holstein waren insbesondere die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn von den Regenfällen betroffen. Zu rund 70 Einsätzen rückten die Helfer dort aus - meist wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen. Die Autobahn 1 war zwischen Ahrensburg und Stapelfeld in Richtung Süden zeitweise auf rund 150 Metern gesperrt, weil die Fahrbahn überflutet war. Die Leitstellen hatten nach eigenen Angaben die Wetterlage im Blick und waren vorbereitet. In Hamberge (Kreis Stormarn) schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein und löste ein Feuer aus. Die Bewohner waren laut Polizei nicht zu Hause.

Straße im Osten Hamburgs überflutet

In Hamburg musste wegen des Dauerregens am Nachmittag die Feuerwehr zu einigen Einsätzen ausrücken. Am stärksten betroffen waren Rahlstedt und der Osten der Stadt. Dort konnte das Wasser auf mehreren Straßen nicht ablaufen.

Wochenende: Dichte Wolken, Sonne und Schauer

Heute zieht die Tiefdruckrinne in Richtung Nordosten ab. Dabei nimmt zwar die Gewitteraktivität weitgehend ab, vor allem auf Fehmarn und in Vorpommern halten die Niederschläge jedoch an. Ansonsten bleibt es zumeist trocken, hier und da zeigt sich die Sonne. Am Freitag soll es im Norden und an den Küsten heiter bis wolkig und trocken werden. Schauer gibt es verbreitet dann noch im Süden Niedersachsens, teils mit Blitz und Donner.

Dichte Wolken, etwas Sonne und Schauer oder Gewitter: So bleibt es auch am Wochenende. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei zwischen 16 und 23 Grad am Sonnabend, am Sonntag zwischen 17 und 25 Grad.

Hamburg veröffentlicht Starkregen-Gefahrenkarte

Da Starkregenereignisse aufgrund der Klimakrise voraussichtlich immer häufiger auftreten werden, veröffentlichte die Hamburger Umweltbehörde am Mittwoch eine Starkregen-Gefahrenkarte. Die online verfügbare Karte, die der städtische Versorger Hamburg Wasser im Auftrag der Behörde erstellt hat, soll zeigen, wo heftige Regenfälle die Stadt besonders treffen können und Überflutungen drohen. Allerdings gab es zum Start zunächst technische Probleme.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.05.2024 | 06:00 Uhr