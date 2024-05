Welle machen: Wir suchen mehr Schwimmlehrer für Hamburg Stand: 21.05.2024 05:00 Uhr Der NDR sucht zusammen mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), "Active City" und Bäderland nach Hamburgerinnen und Hamburgern, die sich zu Schwimmlehrern ausbilden lassen.

Dass Kinder sicher schwimmen können, ist in einer Wasserstadt wie Hamburg besonders wichtig: Im Schuljahr 2022/2023 konnten dasnur 57,6 Prozent der Viertklässler. So viele haben ein Bronzeabzeichen oder besser gemacht - es gilt als ein Indikator dafür, dass sich Kinder im Wasser sicher bewegen können. Vor allem in den Stadtteilen mit Haushalten mit niedrigen Einkommen ist die Lage dramatisch: So haben zum Beispiellaut einer Senatsanfrage aus dem Jahr 2022in Rothenburgsort nur 7 von 100 Grundschülern ein Bronzeabzeichen. In Stadtteilen wie Tonndorf, Billbrook oder Osdorf sind es weniger als 25 von 100.

Lange Wartelisten für Schwimmkurse in Hamburg

Jedes Jahr im Sommer kommt es zu neuen Unfällen an den Hamburger Gewässern. Gleichzeitig sind Schwimmkurse Monate im Voraus ausgebucht, es gibt lange Wartelisten. "Viele Eltern registrieren ihre Kinder schon, wenn sie erst zwei Jahre alt sind, damit sie schwimmen lernen, wenn sie in die Schule kommen", erzählt Claudia Stiewe, ehrenamtliche Schwimmlehrerin bei der DLRG Hamburg.

Ein Grund für die langen Wartelisten: Es fehlen Schwimmlehrer und Schimmlehrerinnnen, die diese Kurse durchführen. Sowohl im ehrenamtlichen Bereich in den Vereinen, als auch bei wirtschaftlichen Anbietern wie Schwimmschulen oder Bäderland. Wir möchten das ändern: Zusammen mit der DLRG Hamburg, "Active City" und Bäderland suchen wir in einer Sommeraktion Menschen, die sich zum Schwimmlehrer ausbilden lassen.

Mindestalter 16 Jahre für die Bewerbung

Bewerben können sich alle Hamburger und Hamburgerinnen. Voraussetzungen sind: Ein Mindestalter von 16 Jahren, ein polizeiliches Führungszeugnis und gute Schwimmfähigkeiten. Für eine 200-Meter-Strecke sollte man weniger als zehn Minuten benötigen.

Bewerbungsschluss ist der 11. Juni. Ende Juni beginnt die Ausbildung zum Schwimmlehrerassistenten (Seepferdchen) durch die DLRG mit den ausgewählten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Je nach Vorerfahrung umfasst die Ausbildung einen Zeitraum von vier bis sieben Tagen. Die eingereichten Bewerbungen werden an die DLRG weitergeleitet und gesichtet und geeignete Bewerberinnen und Bewerber von der DLRG kontaktiert. Wir werden über die Aktion im Programm berichten.

