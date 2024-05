An diesem Wochenende feiert Hamburg den Schlagermove Stand: 22.05.2024 07:35 Uhr Die größte Schlagerparty Hamburgs, der Schlagermove 2024, findet in diesem Jahr am 24. und 25. Mai statt. Die Schlagerkaravane startet am Sonnabendnachmittag auf dem Heiligengeistfeld.

Wie schon im vergangenen Jahr werden ungefähr 50 Trucks beim eigentlichen Schlagermove am Sonnabend dabei sein. Nach dem Start um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld fahren sie über die Glacischaussee und den Millerntorplatz über Helgoländer Allee, Landungsbrücken, Hafenstraße, den St. Pauli Fischmarkt, dann gehts zum Pepermölenbek, zur Reeperbahn, am Spielbudenplatz vorbei zum Millerntorplatz und dann endet die Tour wieder auf dem Heiligengeistfeld. Die Teilnahme an der großen Schlagerkarawane ist kostenlos und frei zugänglich.

Für den Umzug müssen einige Straßen gesperrt werden. Unter anderem deshalb empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Laut Veranstalter ist damit zu rechnen, dass die Polizei die ersten Straßen ab ca. 12 Uhr sperren wird. Zwischen 20 und 20.30 Uhr wird der letzte Truck auf dem Heiligengeistfeld zurück erwartet.

Erste Schlager-Party am Freitag auf dem Heiligengeistfeld

Schlager-Fans können sich bereits am Freitag, den 24. Mai bei der Warm-Up-Party auf dem Heiligengeistfeld auf den großen Move einstellen - um 19 Uhr geht es dort los, gefeiert wird in zwei Partyzelten. Für die Musik und gute Stimmung sorgen DJ Vossi, ein Roland Kaiser Double, Die Junx und DJ Chrismen. Schluss ist um 0 Uhr.

Und auch am Sonnabend kann bis in die Nacht auf dem Heiligengeistfeld gefeiert werden - von 17.30 Uhr bis 2 Uhr findet dann die große Aftermove Party statt. Wer an den Partys teilnehmen will, benötigt ein Ticket und auch die Mitfahrt auf den Trucks ist kostenpflichtig.

Etwa 500 mobile Toiletten an der Schlagermove-Strecke

Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohner über das Wildpinkeln von Besucher des Schlagermoves im Stadtteil St. Pauli gab, hat der Veranstalter reagiert. Rund 500 mobile Toiletten lässt er am Schlagermove-Wochenende am Rand der Strecke aufstellen. Zusätzlich wird es für Männer sogenannte Mobilzaunurinale und speziell für Frauen WC-Container mit Reinigungspersonal geben.

Schlagermove findet wegen EM früher als sonst statt

Den Schlagermove gibt es seit 1997. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge ebenfalls rund 400.000 Besucherinnen und Besucher in Hamburg. Traditionell findet er etwas später statt, in diesem Jahr wurde er wegen der Fußball-Europameisterschaft, die in Deutschland stattfindet, aber etwas vorverlegt. Das Sportturnier findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt.

