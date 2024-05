Nach "überragender Zeit": Topscorer Hartel verlässt FC St. Pauli Stand: 23.05.2024 13:34 Uhr Auf die große Party folgt der Kater: Aufstiegsgarant Marcel Hartel verlässt Zweitliga-Meister FC St. Pauli. Wohin es den 28-Jährigen zieht, ist nicht bekannt. Er sprach aber von einer "besonderen Möglichkeit".

17 Tore und 13 Vorlagen - keine Frage, Hartel stach in der abgelaufenen Saison aus einer sehr guten St.-Pauli-Mannschaft noch merklich heraus. Kein Wunder, dass Sportchef Andreas Bornemann in der Clubmitteilung zu Hartels Abschied mit den Worten zitiert wurde: "Wir hätten Marcel gerne noch länger bei uns behalten, doch wir respektieren seine Entscheidung für einen anderen Weg."

"Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben." Marcel Hartel

Wohin dieser Weg führt, ist offiziell noch nicht bekannt. Hartel, der in seinen Zweitliga-Jahren zuvor gerade einmal zwölf Treffer erzielt hatte, wird seit Wochen bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach gehandelt. Die "Fohlen" sind deutlich finanzstärker als die Kiezkicker, haben die abgelaufene Bundesliga-Saison aber nur einen Punkt vor dem Relegationsrang auf Platz 14 beendet.

"Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Doch manchmal ergeben sich besondere Möglichkeiten im Leben", sagte Hartel zum Abschied. Womöglich hat der neue Club doch auch noch ein bisschen mehr zu bieten als Gladbach.

Coach Hürzeler: Hartel nicht nur als Scorer wichtig

Für Trainer Fabian Hürzeler war sein Spielmacher aber nicht nur mit seinen Scorerpunkten wichtig für den Erfolg: "Was 'Cello' auf dem Platz an Kilometern abgerissen hat, ist beeindruckend und wichtig für unser Spiel gewesen. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer vertrauensvoll und er hat in der vergangenen Saison eine überragende Bilanz hingelegt", lobte der Coach, dem es anscheinend gelungen ist, alles aus Hartel herauszuholen. Bornemann befand, er sei "ein Führungsspieler geworden" und dankte Hartel für seinen "großartigen Einsatz".

Für Hartel, der für Arminia Bielefeld, Union Berlin und den 1. FC Köln bisher insgesamt 30-mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen ist, endet damit die bisher erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Oder um es mit den Worten von Hartel zu sagen, der auch bei den Aufstiegsfeierlichkeiten ganz vorn mit dabei war: "Eine überragende Zeit. Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Das werde ich nie vergessen."

