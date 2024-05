Feuer im Harburger Hafen: Rauchwolke über dem Hamburger Süden Stand: 23.05.2024 12:41 Uhr Am Donnerstagvormittag ist eine Rauchwolke über mehrere Hamburger Stadtteile südlich der Elbe gezogen. Grund war ein Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Harburger Hafen.

Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen. Die Feuerwehr veröffentlichte eine Warnmeldung wegen der Rauchgase. Diese wurde am Mittag wieder aufgehoben. Betroffen waren Heimfeld, Harburg, Wilhelmsburg, Spadenland, Kirchdorf, Neuallermöhe und Teile von Bergedorf. Der Wind hatte die Rauchwolke ostwärts getrieben. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten. Bei der Warnung handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme, laut Feuerwehr hatten Messungen keine auffälligen Werte in der Luft ergeben.

Auswirkungen auch auf Schiff- und Autoverkehr

Weil der Schrotthaufen im Harburger Hafen stark qualmte, wurde die nahegelegene Süderelbe am Vormittag vorsorglich für den Schiffsverkehr gesperrt. Zudem wurde die angrenzende 1. Hafenstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Brandursache unklar

Rund 100 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Sie zogen die rund 600 Quadratmeter großen Schrotthaufen auseinander, um an die Glutnester heranzukommen. Mithilfe von Drohnen wurde aus der Luft kontrolliert, ob die Maßnahmen Wirkung zeigten. Wodurch sich das Feuer in dem Altmetall-Haufen entzündete, ist noch unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

