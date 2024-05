Hamburger Innenstadt: Bahnbrücken werden per Kran eingehoben

Stand: 22.05.2024 14:35 Uhr

Es ist aktuell eine der prominentesten Baustellen in Hamburg: die Erneuerung der Eisenbahn-Brücken am Ferdinandstor beim Hauptbahnhof. Ein Nadelöhr für den Autoverkehr und auch der S-Bahn-Verkehr ruht in den Pfingstferien zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze. Dort werden neue Brückenteile eingesetzt.